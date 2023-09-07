Yutan 25 25 20 19 14 = 2
Syracuse 15 20 25 25 16 = 3
Gabi Tederman, 19 kills, 18 digs; Maura Tichota, 13 kills, 4 blocks, 13 digs, 2 aces; Mylee Tichota, 8 kills, 23 digs, 4 aces; McKenna Jones, 36 assists, 18 digs, 1 block
Cedar Bluffs 25 25 = 2
Heartland Christian 20 17 = 0
Allison Reade, 7 kills, 3 digs, 1 assist; Katie Kiefer, 6 kills, 3 aces, 1 block, 2 digs; Kaylee Adams, 2 kills, 1 block; Addison Newill, 2 kills, 1 block, 2 digs; Emmy Shanahan, 1 kill; Olivia Thiesen, 1 kill, 1 assist, 2 digs, 6 assists; Gracie Thomas, 10 assists, 1 ace; Madelyn Thomas, 5 digs, 2 assists; Macey Bubbert, 8 digs, 4 aces; Mika Price, 1 block
Cedar Bluffs 25 25 = 2
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Whiting, IA 18 18 = 0
Katie Kiefer, 4 kills, 2 aces, 1 block, 1 dig; Addison Newill, 3 kills, 2 assists; Allison Reade, 2 kills; Emmy Shanahan, 2 kills; Mika Price, 1 kill; Shelby Samek, 1 kill, 1 dig; Kourtney Christensen, 1 kill; Macey Bubbert, 2 aces, 1 dig; Gracie Thomas, 2 aces, 4 assists; Madelyn Thomas, 2 digs, 1 ace, 1 assists; Olivia Thiesen, 5 assists
Bishop Neumann 11 20 14 = 0
Elkhorn North 25 25 25 = 3
Caitlin McGuigan, 11 kills, 9 digs, 1 block; Jenna Sladky, 10 kills, eight digs, 1 assist; Brooke Thiele, 6 kills, 4 digs; Graycen Cernik, 1 kill, 1 block; Nicole Blum, 6 digs; Lily Bolden, 2 kills, 1 ace, 24 assists, 9 digs; Emma Keith, 1 dig; AJ Bosak, 7 digs, 2 assists
Wahoo 25 25 25 = 3
Ralston 10 10 8 = 0
McKenna Smith, 9 kills, 3 aces, 1 block, 7 digs; Josie Larson, 7 kills, 15 aces, 11 digs, 2 assists; Gretchen Seagren, 5 kills, 1 ace, 1 block, 1 dig; Chloe Kasischke, 4 kills, 2 digs; Audrey Waido, 3 kills, 3 aces, 7 digs, 26 assists; Cameryn Sather, 2 kills, 1 dig; Brailey Gronenthal, 2 kills; Gracey Fairbanks, 2 kills; Izzy Nuss, 7 digs; Alyssa Havlovic, 6 digs, 2 assists
Bishop Neumann 26 20 26 = 2
Hartington Cedar Catholic 24 25 21 = 1
Brooke Thiele, 7 kills, 3 digs; Caitlin McGuigan, 7 kills, 8 digs; Jenna Sladky, 8 kills, 7 digs, 2 assists; Lily Bolden, 4 kills, 2 blocks, 2 aces, 23 assists, 8 digs
Bishop Neumann 23 21 = 0
Pierce 25 25 = 2
Brooke Thiele, 6 kills, two blocks, 2 digs and one assist; Caitlin McGuigan, 4 kills, 3 aces, 2 digs; Jenna Sladky, 3 kills, 2 digs; Lily Bolden, 12 assists, 5 digs
Bishop Neumann 25 25 = 2
Norfolk Catholic 17 22 = 0
Brooke Thiele, 8 kills, 1 block, 3 digs; Jenna Sladky, 6 kills, 7 digs; Caitlin McGuigan, 6 kills, 16 digs, 2 aces; Lily Bolden, 23 assists, 8 digs, 1 kill, 2 aces